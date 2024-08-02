Gaziantep'ten acı haber: 1 polis memuru şehit oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un eğitim verdiği sırada gaz kapsülünün yüzüne çarpması sonucu şehit olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un eğitim verdiği sırada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu şehit olduğunu duyurdu.
Acı haberi X hesabından duyuran Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim KUZKUN, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."
August 2, 2024
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