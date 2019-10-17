  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Ekim 2019 08:21

Gaziler erken emekli olamayacak

Terörle mücadelede yaralanarak gazi olanlardan, çalışabilir durumda bulunanlar, yapılan yasal değişikle artık erken emekli olamıyor.

Gaziler erken emekli olamayacak
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Gaziler, askerlik ya da gazilik öncesi sigorta giriş primleri silinince bu haklarını da kaybetti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi “Gazilerin emeklilik durumları 60'lı yaşlara kadar uzadı. Uğraşmadığınız bir gazilerimiz kalmıştı, ayıptır, bu yanlıştan dönün” dedi. Çelebi TBMM'de yaptığı açıklamada, gazilerin emekliliklerinin, ne kadar uzuv kaybı olursa olsun, mecburi olarak 60'lı yaşlara kaldığını belirterek şunları söyledi: “Her malul gazi, aynı zamanda engelli bir vatandaşımız olduğundan, engelli oranlarına göre devletimizin özürlü vatandaşlara sağladığı erken emeklilik hakkından yararlanıyordu. Ancak torba kanun ile yasada değişiklik yapılınca gazilerimizin askerlik ya da gazilik öncesi sigorta giriş ve primleri silindi.”

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
gazi , terörle mücadele
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM