Gazilerden maaş kesintisi protestosu

2013-2016 yılları arasında erken emeklilik hakkından yararlanan 236 gazinin emekli maaşı kesilmesi üzerine gaziler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylem yaptı. Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2008 ve 2013’te çıkan kanun maddelerini bilmeyerek emekli ettiği gazilerin maaşını “gaziler sehven emekli edildi” diyerek kestiğini belirterek, “Tüm hukuki yolları deneyeceğiz, gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne, İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz. Yüce Gazi Meclis’ten gazilere yapılan bu büyük ayıptan geri dönmesini bekliyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın önünde dün toplanan 2 bine yakın gazi, 2013-2016 yılları arasında erken emeklilik hakkından yararlanan gazilerin maaşlarının kesilmesini protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları ve “Gazime dokunma” dövizleriyle toplanan gaziler adına konuşan Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, “Gazilerin maaşlarının kesilmesinin iki temel sorumlusu vardır. Birincisi, 2013 yılındaki mevcut hükümettir. Askerlik öncesi sigorta giriş ve prim günlerini yakmış, emeklilik hakkımızı gasp etmiştir. İkinci sorumlu ise SGK’dir. SGK’nin 2008 ve 2013 yılında çıkan kanun maddelerini bilmeyerek, engellilikten dolayı günü dolup müracaat eden gazilere emekli olabilirsiniz diyerek maaş bağlamış, şimdi ise ben hata yaptım, hatamı yeni fark ettim, maaşlarınızı kesiyorum demiştir” dedi. Konunun çözümü için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştüklerini, Bakan Selçuk’un kendilerine konuyu Kabine toplantısında gündeme getirme sözü verdiğini kaydeden Işık, çalışabilir durumdaki gazilerin erken emeklilik haklarını yitirmesine neden olan 2008 ve 2013 tarihli yasalar için “Bu kanunu yazsa yazsa 2013’te hükümetin içindeki FETÖ’cüler yazmıştır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz, bu oyunları bozacağız” ifadelerini kullandı.

Işık, konunun çözümü için bir adım beklediklerini belirterek “Sorunumuzun çözümü için gerekirse Cumhurbaşkanlığı önünde çadır kuracağız” diye konuştu.

236 GAZİNİN MAAŞI KESİLDİ

Terörle mücadele operasyonları kapsamında yaralanıp gazi olanlardan çalışabilir durumda olanlar, engelli yurttaşlara sağlanan erken emeklilik hakkından yararlanıyordu. Bu yolla gaziler, 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli olabiliyordu. Ancak 2013’te kabul edilen torba yasayla gazilerin erken emeklilik hakları ellerinden alındı. Buna karşın 2013 ile 2016 yılları arasında çalışır durumdayken erken emeklilik şartlarını yerine getiren gaziler, emekli edilmeye devam edildi. 2013 ile 2016 yılları arasında emekli olup maaş almaya başlayan gazilerin maaşları 17 Aralık itibarıyla kesildi. Bu durumda olan 236 gaziye kendilerine ‘sehven’ maaş bağlandığı ve bundan sonra maaş ödenmeyeceği bildirildi.