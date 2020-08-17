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  3. 17 Ağustos 2020 07:26

Gazilik kartını AK Parti önünde kesti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı görüşmenin ardından gazilik raporlarının iptal edildiği bildirilen “15 temmuz gazisi” Cumali İbin, AK Parti Genel Merkezi önünde gazilik kartını kesti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından gazilik raporları geçersiz sayılan ve yeniden rapor alması istenen “15 Temmuz gazisi” Cumali İbin, AKP Genel Merkezi önünde gazilik kartı kesti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden 3 gün sonra “Hakkında ihbar var” diyerek kamu hastanesinden alınan gazilik raporları geçersiz sayılan ve yeniden rapor alması istenen Cumali İbin AKP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamayla yaşananlara tepki gösterdi. Gazilik kartını açıklama yaptığı esnada kesen İbin, “Şu andan itibaren madalya olarak taksınlar” ifadelerini kullandı.

KARTIMIN HÜKMÜ KALMADI

Yaptığı açıklamada, gazilik kartının bir hükmünün kalmadığını belirten İbin, “Ben onlara bir madalya takdim etmek istiyorum huzurlarınızda. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin değil AK Parti iktidarının bana verdiği gazilik kartıdır. Bunun benim hiç bir hükmü kalmamıştır” dedi.

DÖRT KİŞİLİK EKİP İDDİASI

Geçen yıllarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapan AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’ya ilişkin de dikkati çeken ifadeler kullanan İbin’in iddiaları şu şekilde:

“Yaptığım eylemlerle ve söylemlerle ve bulunduğum o dönem bana karşı tavır alan özellikle de eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dört kişilik bir ekip kurmuştur. Bu ekip, Baştaki Fatma Betül Sayan Kaya, eski SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz’dan oluşuyor.”

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