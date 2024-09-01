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Gazze'de çocuk felci aşılama çalışmaları başladı

Gazze'de çocuk felci aşılama çalışmaları başladı
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Savaşın etkisi altındaki Gazze'de, 25 yıl aradan sonra ilk kez çocuk felci vakalarının görülmesi üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında çocuklar ilk kez çocuk felci aşısı oldu.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılamalar başladı.

Birleşmiş Milletler öncüllüğündeki aşılama kampanyasının resmi başlangıç tarihi 1 Eylül olarak belirlenmişti ancak aşılama çalışmaları beklenenden bir gün önce başladı. Hedef, İsrail'in onayladığı 3 günlük ara boyunca, Gazze'deki 10 yaşın altındaki yaklaşık 640 bin çocuğu aşılamak.

Gazze'nin merkezinde başlayan aşılama, güneyde ve kuzeyde de uygulanacak.

2 KEZ AŞILANMALARI GEREKİYOR

Ancak Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, kampanyanın başarıya ulaşması için çocukların en az yüzde 90'ının dört hafta arayla iki doz şeklinde aşılanması gerektiğini belirtiyor.

23 Ağustos'ta Gazze'deki bir bebekte çocuk felci tespit edildiği doğrulanmış, bölgede 25 yıl sonra görülen ilk vaka endişelere yol açmıştı.

Bunun üzerine taraflar çatışmalara "insani ara" verilmesi konusunda anlaşmıştı.

"ATEŞKES DEĞİL"

Filistinli yetkililer, "gerçek bir ateşkes" çağrısı yapsa da, İsrail Başbakanı Bİnyamin Netanyahu, alınan bu tedbirin “ateşkes olmadığını” belirtiyor.

Ancak aşılama çalışmalarına rağmen İsrail, Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.

İsrail ordusunun, günlerdir Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği baskınlarda, şimdiye kadar en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü hastanelerde ölü sayısının 89 olduğunu, bunlardan 26'sının gece boyunca İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini ve 205'inin yaralandığını açıklamıştı. Bu,  en yüksek günlük rakamlardan birİ oldu.

Etiketler çocuk felci aşılama aşı gazze
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