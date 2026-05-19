  3. Gazze'ye giden Sumud teknesini Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na ait 'Family' teknesinin Akdeniz'de arızalandığını ve içerisindeki 27 aktivistin Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince güvenli şekilde Adrasan Koyu'na getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze'ye insani ve tıbbi yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na bağlı bir teknenin Akdeniz'de arızalanması üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin anında müdahale ettiğini duyurdu.

27 Aktivist Adrasan Koyu'na Güvenle Tahliye Edildi

Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamaya göre; Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu açıklarında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sürüklenmeye başlayan 'Family' isimli tekne acil yardım çağrısında bulundu. Pervanesine halat dolanması nedeniyle seyir kabiliyetini yitiren ve içerisinde 27 aktivistin bulunduğu tekneye, 3 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 Sahil Güvenlik botu süratle sevk edildi.

Operasyonun detaylarını paylaşan Çiftçi, "Kahraman personelimiz kısa sürede teknenin bordasına geçerek gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından güvenliği sağlanan 'Family' isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildi" bilgisini verdi.

"Gazze'nin Sarsılmaz İradesi Akdeniz'de Yalnız Değildir"

Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'deki ablukaya karşı Filistin halkının direnişini temsil ettiğini belirten Bakan Çiftçi, Türkiye'nin insani krizlerdeki tutumuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir. Türkiye; insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Filistin'in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Akdeniz'in zorlu şartlarında görevini fedakarca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum."

DHA

Mersin'de seri cinayetler! Sokak sokak dolaşıp katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var!
