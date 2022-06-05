Gece kulübünde silahlı kavga: Bodyguard müşteriyi öldürdü

İstanbul Ataşehir'de gece kulübündeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ataşehir'deki korkunç lay saat 05.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre Murat D., gece kulübüne girmek istedi. Kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Y. ise D.'in içeri girmesine izin vermedi. D. ve Y. arasında yaşanan arbedenin ardından Murat D. gece kulübüne girdi.

İDDİAYA GÖRE İŞLETME SAHİBİNE SİLAH ÇEKTİ

İşletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden D., Özlü'ye silah çekerek, 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. Bu sırada D.'in peşinden gelen bodyguard Emre Y., iddiaya göre D.'e peş peşe ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Murat D. olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Y. ise D.'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı.

İbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Murat D.'in cenazesi adli tıp morguna götürüldü.