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Geçim sıkıntısı çeken vatandaştan ''ölümcül'' çözüm

Geçim sıkıntısı çeken vatandaştan ''ölümcül'' çözüm

Türkiye'de yüzde 80'e dayanan enflasyonla birlikte sağanak yağmur gibi yağan zamlar karşısında vatandaşın sağlığını hatta hayatını hiçe sayarak merdiven altı gıdaya yöneldiği ortaya çıktı.

Artan enflasyon ve yüksek zamlar vatandaşın sadece cüzdanını değil, sağlığını da olumsuz etkiliyor. Gıda ürünlerine gelen yüksek zamlar nedeniyle vatandaş, karnını doyurmak için sağlıksız merdiven altı gıda ürünlerine yöneliyor.

Milli Gazete'nin haberine göre dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarına yönelik ayırdığı tutar, toplam tüketim maliyetinin yüzde 30’una denk geliyor. Ancak son birkaç yılda gıda ürünlerine gelen yüksek zamlar nedeniyle yüzde 30’luk bu pay yerinde saysa da alınan ürünler yarı yarıya azaldı. Dar ve sabit gelirli vatandaşın sofrası ile sofrasına koyduğu gıda ürünlerinin porsiyonları iyiden iyiye küçüldü.

 Vatandaş ise hem aç kalmamak hem de cüzdanındaki deliği daha da büyütmemek için merdiven altı sağlıksız gıda ürünlerine yöneldi. İşçi sendikaları ve tüketici dernekleri de bu duruma dikkat çekti. El yakan etiket fiyatları nedeniyle vatandaşın merdiven altı beslenmeye başladığını ifade eden STK’lar, bu durumun halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını kaydetti.

Milli Gazete

Etiketler geçim enflasyon zam zamlar alışveriş merdiven altı
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