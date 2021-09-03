Geçit yok! 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
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