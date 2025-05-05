  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu

Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu

Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes’in penaltı kullanacağı esnada yüzüne lazer tutan şahıs gözaltına alındı. Şahsa spordan men cezası ve 1 yıl imza atma yükümlülüğü getirildi.

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip tek golle kazanırken, siyah-beyazlı ekibin 36’ncı dakikada kazandığı penaltı vuruşunda tribünde yer alan bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes’e lazer tuttu. Devamında Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamazken, karşılaşmanın son bulmasıyla güvenlik güçleri lazer tutan şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir.”

SPORDAN MEN CEZASI VERİLDİ

Şüpheli B.Y., alınan ifadesinde lise mezunu olduğunu ve üniversite sınavlarına hazırlandığını belirtti. Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden şahıs, karşılaşmayı stadyumun kuzey üst tribününden bir arkadaşıyla birlikte takip ettiğini, maçın 36. dakikasında yaşanan bir pozisyonda futbolcunun gözüne lazer tuttuğunu kabul etti. Olayın anlık geliştiğini ve planlı olmadığını savunan şüpheli, kimseye zarar verme niyeti taşımadığını, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Olay sonrası başlatılan adli süreç sonunda, şahsa 6222 sayılı yasa dahilinde ceza verildi.

Savcılık tarafından B.Y.’ye, spordan men cezası uygulandı. Ayrıca, bir yıl boyunca Fenerbahçe’nin oynayacağı her maç günü karakola giderek imza verme yükümlülüğü getirildi.

Beşiktaş Fenerbahçe'nin de yenilmezlik serisini bitirdiBeşiktaş Fenerbahçe'nin de yenilmezlik serisini bitirdiSpor

 

DHA/İHA

text-ad
Etiketler Gedson Fernandes lazer gözüne lazer tuttular
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu İstanbul'dagüpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler İstanbul'dagüpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu İstanbul'da iş yerinde kız çocuğuna mide bulandıran istismar! İstanbul'da iş yerinde kız çocuğuna mide bulandıran istismar! Dikkat! Yarın sizin de aile hekimininiz değişebilir! Dikkat! Yarın sizin de aile hekimininiz değişebilir! Trafikte artık af yok: Hapis cezası geliyor Trafikte artık af yok: Hapis cezası geliyor Türkiye'nin kırmızı altınında 7/24 jandarma nöbeti başladı Türkiye'nin kırmızı altınında 7/24 jandarma nöbeti başladı
CHP lideri Özel'e tokat atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı CHP lideri Özel'e tokat atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Romatizmadan gribe, kanı temizlemekten toksinlerden kurtulmaya... Doğada bedava, pazarda 250 TL! Romatizmadan gribe, kanı temizlemekten toksinlerden kurtulmaya... Doğada bedava, pazarda 250 TL! Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Enflasyon sonrası altın yeniden destek bulup yeni rekor seviyesini test etti Enflasyon sonrası altın yeniden destek bulup yeni rekor seviyesini test etti TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... Şehidin 4 yaşındaki kızından kahreden sözler: ''İğne babama batıyor...'' Şehidin 4 yaşındaki kızından kahreden sözler: ''İğne babama batıyor...'' Özgür Özel'e saldıran zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı