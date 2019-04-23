''Gelecek hayalin ne ?'' sorusuna canlı yayında şok sözler

Türkiye'de son yıllarda giderek artan 'beyin göçü' artık küçük çocukların dahi gelecek planlarının arasında yerini aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mikrofon uzatılan öğrencilerden biri hayalinin Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde tıp okumak olduğunu söyledi. Ve ekledi, "Ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum.' Bu pırıl pırıl çocukların ve gençlere Türkiye'den gitme hayalini kurduran gerekçeleri belki de en çok düşünmesi gereken siyasetçiler. Beyin göçünün geldiği nokta Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinde de göze çarpıyor. TÜİK'in ‘Uluslararası Göç İstatistikleri’ raporun göre 2017’de Türkiye’den göç eden kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 42,5 artış göstererek 253 bin 640 oldu.

NTV sunucusu, canlı yayına katılan öğrenciye gelecek planlarını sordu. Öğrenci de “Almanya Köln Üniversitesi'nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi. Sunucu da, “Hayır” diye cevap verdikten sonra şunları söyledi; “23 Nisan'da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar karar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci.”