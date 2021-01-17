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  3. 17 Ocak 2021 16:24

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırıda yeni gelişme!

Ankara'da evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırıda yeni gelişme!
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, cuma günü Ankara'daki evinden çıkıp aracına binerken kimliği belirsiz bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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