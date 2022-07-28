Gelenekleri bilmeyince... Kız istemeye gelen Alman damat kayınpederin alnından öptü

Türk kızını istemeye gelen Alman damat, Türk geleneklerini iyi bilmeyince, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türk kızını istemeye gelen Alman damat, sosyal medyanın gündemine oturdu. Türk gelenek göreneklerini az çok bilen damat, yaptığı hareketle güldürdü. Kayınpederi, kızını Alman damada verince damat heyecanlandı, kayınpederin alnından öptü. Damadın sempatik halleri saniyeler içinde sosyal medyada popüler oldu.