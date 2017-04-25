Gelişim Üniversitesi'nden Kan Bağışına Destek

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı'nın Gelişim Üniversitesi Kızılay Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 'Kan Bağışı' etkinliği gerçekleştirecek.

Kaynağı sadece insanda bulunan kan, ülkemizde gönüllü kan bağışçısı sayısı yeterli olmadığından, toplanan ve saklanan miktar olarak ihtiyaca cevap vermiyor.

Sosyal sorumluluk alanında gönüllü kan bağışının önemi ve farkındalığın oluşturulması amacıyla ''Gelişim Can Topluyor'' sloganıyla yola çıkan Gelişim Üniversitesi Kızılay Kulübü, kan bağışında bulunmak isteyen tüm gönüllü öğrencileri kampüste bir araya getiriyor.

Kan bağışı kampanyasına Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ve Gelişim Üniversitesi de destek veriyor.

25, 26 ve 27 Nisan ile 3-5 Mayıs tarihleri arasında, Gelişim Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecek olan kan bağışı organizasyonu, gönüllü kan bağışçılarını bekliyor.