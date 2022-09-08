  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlıktan ''Oh be! Sonunda!'' dedirten karar

Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanacak

Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin engellenmesi amacıyla Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde Boğazlardan geçiş ücretini 5 kat artıran Türkiye, gemilerle ilgili yeni bir adım daha attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin engellenmesi amacıyla Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği hazırladı.

Yönetmelik taslağına göre;

-Gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak denizlere bırakmak yasaklanacak.

-Atık alım yükümlüleri, kendilerine yanaşan veya yanaşmak üzere açıkta bekleyen gemilerin atıklarının alınmasına yönelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi maksadıyla Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi, Atık Kabul Tesisi Uygunluk Belgesi veya Alternatif Uygulama Belgesi alacak. Atıkların, gemilerden alınırken karıştırılmadan ayrı toplanması ve depolanması esas olacak.

-Atık kabul tesislerinde depolanan atıkların başka bir atık kabul tesisine transfer edilmesi de yasaklanacak.

-Büyükşehir belediyeleri, yetki alanlarındaki tüm gemiler için gerekli tedbirleri alacak.

UYMAYANLARA CEZA YOLDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, taslakta, yat limanlarıyla ilgili de bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, yat yanaşma kapasitesi 50 yatın üstünde olan yat limanlarında, yatların bağlandıkları noktalarda atık alım hizmeti verilmesini sağlayacak sistemler kurulacak.
Denetimler Çevre Bakanlığı ile bölgelerdeki liman başkanlıkları tarafından yürütülecek. Uymayanlar cezalarla karşı karşıya kalacak.

Etiketler Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği Gemi Atıklarının Yönetimi gemi atıkları atık deniz Türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akşener'in konvoyunda ağır suçlama: ''Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü''
Burcu Özberk'ten Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya ''minili'' damga
Yeni iPhone duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar
CHP'nin mafya raporu ortaya çıktı
Jennifer Lawrence: ''Vajinam yüzünden kazanamayacağım''
Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Sosyal deney gibi... Binlerce TL parası sokağa saçıldı, bakın ne oldu!
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken enflasyon uyarısı
Fuhuşla rüşvet aldığı iddia edilen savcı: ''Grup yapacağız!''
Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var, alevler Akkuyu Nükleer'e ilerliyor!