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  3. 09 Nisan 2018 16:32

Genç avukat Diclehan Öztürk'ten anlamlı destek

İstanbul Barosu'na kayıtlı genç avukat Diclehan Öztürk'ten “Adımız İnsan, Gücümüz Kadın, Yolumuz Eğitim” projesine destek.

Genç avukat Diclehan Öztürk'ten anlamlı destek
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Kültür Sanat Ekibi Eğitimin Öncüsüyüz Platformu “Adımız İnsan, Gücümüz Kadın, Yolumuz Eğitim” projesi  kapsamında sürdürdüğü “Kadına şiddete,Çocuk İstismarına Hayır. Küçük Kızlar Gelin olmasın” sosyal sorumluluk projesine yaptığı çalışmalarla hayvansever ve doğa dostu ve sosyal sorumluluk taşıyan uygulamaların destekçisi Av. Diclehan Öztürk de katıldı.

Kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlali ve  öncelikli bir sağlık sorunu olduğuna işaret eden Av.Öztürk, kadına yönelik her türlü şiddetin cinsiyet ayrımcılığına dayandığı ve kadının insan haklarının ihlali olduğunun yaygın olarak benimsendiğini söyledi.

Yapılan araştırmalarda Türkiye’de kadınların yüzde 41.9’u yaşamları boyunca en az bir kere fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığına dikkat çene Öztürk, Türkiye’de kırsal alanda kadına yönelik şiddet yüzde 14.1, kentsel alanda yüzde 13.5’tir.  Bu nedenle kadına yönelik şiddete karşı, eğitime yatırım  gerçekleşmesi halinde şiddetin  azalacağını belirterek, Kültür Sanat platformunun başlattığı “Adımız İnsan, Gücümüz Kadın, Yolumuz Eğitim projesinin önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyor, bu anlamda Şair Selçuk Nur‘un hazırladığı ve seslendirdiği geliri ile kız öğrencilere burs verilecek albümünü destekliyorum”dedi.

 
 
 
 

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