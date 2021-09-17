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Genç fizyoterapist, halı saha maçında kalbine yenildi

Genç fizyoterapist, halı saha maçında kalbine yenildi

İstanbul Fatih'te 41 yaşındaki fizyoterapist Koray Çınar, halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da fizyoterapist Koray Çınar (41), halı sahada maçında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Fatih'te arkadaşlarıyla futbol maçı için, çarşamba akşamı Şehremini Anadolu Lisesi'ne ait halı sahaya giden Koray Çınar, maç sırasında bir anda yere yığılarak fenalaştı.

Arkadaşları bir süre ambulans bekledikten sonra kendi imkanlarıyla Çınar'ı hastaneye kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 yaşında bir kız çocuğu olan Çınar'ın cenazesi Şirinevler Ulu Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

DHA

Etiketler halı saha fizyoterapist kalp krizi
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