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Genç futbolcu kaza yaptı

Genç futbolcu kaza yaptı
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Kırklarelisporlu genç futbolcu Cenk Doğan, trafik kazası geçirdi. Doğan, aracıyla üst geçidin ayağına çarptı.

Kırklareli Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan yaralandı. Kendi kullandığı araçla köprünün ayağına çarpan Doğan, hastanede tedavi altına alındı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan'ın kullandığı otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kulübünden açıklama yapıldı

​​​​​​​Kırklarelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

İHA

Etiketler trafik kazası üst geçit Kırklarelisporlu futbolcu Cenk Doğan
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