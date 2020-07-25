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  3. 25 Temmuz 2020 10:39

Genç kadına kabusu yaşatan cani yakalandı

İstanbul'da eski eşini darp ettiği gerekçesiyle her yerde aranan zanlı, İstanbul'da terk edilmiş bir villada, bir adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflajla yakalandı.

Genç kadına kabusu yaşatan cani yakalandı
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Bakırköy'de 20 Temmuz tarihinde Rüya K. isimli kadın eski eşi Tarık K. tarafından darp edildi. Rüya K. can güvenliğinin olmadığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri şüpheli Tarık K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Beylikdüzü Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Tarık K. dün yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi.

 

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