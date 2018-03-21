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  3. 21 Mart 2018 16:18

Genç kadından kötü haber... Soruşturma başlatıldı !

İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede yumurtalıklarındaki kistin alınması için girdiği ameliyatta bağırsakları delinen kadın hayatını kaybetti.

Genç kadından kötü haber... Soruşturma başlatıldı !
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İstanbul Esenyur'ta özel bir hastanede yumurtalıklarındaki kistin alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının delindiği iddia edilen genç kadın hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı ilgililer hakkında soruşturma başlattı.

Çocuk sahibi olmak için yumurtalıklarındaki kistin alınması gereken Hafize Osrak, Esenyurt’ta özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından ağrıları artan ve karnı şişen genç kadın yoğun bakıma alınmıştı.

Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenilmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. 

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" başlığıyla yer alan haberdeki iddialar üzerine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ilgililere inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların titizlikle incelendiği, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

İHA

özel hastane , sağlık bakanlığı , kist , kadın
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