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  3. 01 Nisan 2018 11:41

Genç kadının korkunç ölümü !

Denizli'de aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki kadın camdan fırlayarak hayatını kaybetti.

Genç kadının korkunç ölümü !
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Denizli’nin Çal ilçesinde, aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobildeki Cennet Gürsoy (25) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Denizli Caddesi’nde meydana geldi. Bekir Öztürk yönetimindeki 09 BE 114 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atıp, karşı şeride geçti. Kazada, otomobilin kırılan ön camından fırlayan Cennet Gürsoy olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Bekin Öztürk ile arka koltuktaki Yaşar Öztürk ve İrem Kocabıyık ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gürsoy’un cesedi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

DHA

kadın , denizli , cennet gürsoy , otomobil
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