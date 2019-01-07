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  3. 07 Ocak 2019 22:22

Genç kız yaşam savaşını kaybetti

Samsun'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Genç kız yaşam savaşını kaybetti
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Samsun'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi İrem Kozan (18), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, geçen cuma günü Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü 1inci sınıf öğrencisi İrem Kozana, yolun karşısına geçmeye çalışırken S.K. yönetimindeki 55 YD 256 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan Kozan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kozan, tedaviye alınırken, sürücü S.K. ise gözaltına alındı.

Yoğun Bakım Ünitesinde, 3 gündür tedavisi süren İrem Kozan, yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA

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