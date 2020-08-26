Genç kıza tecavüzle suçlanan Musa O. tahliye edildi

Musa O. için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Musa O.’nun tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Musa O. cezaevine konulmuştu.

MAHKEME, TAHLİYE KARARI VERDİ

Hürriyet'in haberine göre, Musa O.’nun avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Musa O.’nun tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Musa O.’nun tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa O.’yu serbest bıraktı.

20 GÜN DAYANABİLDİ

Nisan 2002 doğumlu İpek E. 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Genç kız, geride bıraktığı mektubunda Musa O.’nun kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İpek E.'nin ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa O.’ya yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Musa O.’nun açığa alınması kararı vermişti.