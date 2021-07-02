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Genç kızlar tekme tokat kavga etti

Genç kızlar tekme tokat kavga etti

İstanbul Küçükçekmece'de birlikte yürüdüğü ve kendisini çekmesini istediği arkadaşını tekme tokat döven genç kızın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Küçükçekmece Halkalı’daki bir parkta yürüyen genç bir kız, çekim yapmasını istediği arkadaşına cep telefonunu verdikten sonra arkasından yürüdüğü kızı dövdü. Kızların saç başa kavgası kameraya böyle yansırken, saldırgan kızın bu anları sosyal medyada paylaşması ise büyük tepki topladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’da bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan iki genç kızdan biri, çekim yapması için cep telefonunu arkadaşına verdi. Genç kız ardından önünde yürüyen başka bir kızın kafasından tutarak çekti.

Saçı çekilen kız, neye uğradığını şaşırırken, kavga büyüdü. Kızlardan biri yere yatırdığı kızı tekme tokat dövdü. Kızların tekme tokat kavgası, ilk hamleyi yapan kızın arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Neden kavga ettikleri öğrenilemeyen kızlar daha sonra oradan ayrılarak bölgeden uzaklaştı. Saldırgan kızın bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması ise büyük tepki topladı.

 

Etiketler genç kız kavga
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