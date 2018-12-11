Eski başkandan İYİ Parti'ye tahliye davası !
Eski başkandan İYİ Parti'ye tahliye davası !
Marmaray'da arıza ! Seferler yapılamıyor
Marmaray'da arıza ! Seferler yapılamıyor
Atkı ve bereleri hazırlayın ! Meteoroloji'den 3 günlük uyarı...
Atkı ve bereleri hazırlayın ! Meteoroloji'den 3 günlük uyarı...
Elektrik faturasını gören esnaf gözlerine inanamadı
Elektrik faturasını gören esnaf gözlerine inanamadı
Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı
Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı
Putin'e her kapıyı açan belge ortaya çıktı
Putin'e her kapıyı açan belge ortaya çıktı
İstanbullular kar yağışına hasret kalacak !
İstanbullular kar yağışına hasret kalacak !
Dolar/TL yine kritik seviyeye ulaştı !
Dolar/TL yine kritik seviyeye ulaştı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Aralık 2018 20:49

Genç kızları böyle kandırıyorlar

İzmit'te sosyal medyadan yüksek beğeni vaadiyle kandırılan genç kızlar fuhşa sürükleniyor.

Genç kızları böyle kandırıyorlar
A+ A-

İzmit'te, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri, yaşları 16 ile 23 arasında değişen 14 kızı, uygunsuz fotoğraflarını çekip, bunları yaymakla tehdit ederek fuhuş batağına sürükleyen 3 kişi yakalandı. Sosyal medyada yüksek beğeni vaadiyle tuzak kurdukları belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İzmit'te S.Ü., sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, yaşları 16 ile 23 arasında değişen 14 kıza, fotoğraflarını çekmek istediğini söyledi. Çektiği fotoğrafların sosyal medyada yüksek beğeni alacağı vaadinde bulunan S.Ü., buluştuğu kızların uygunsuz görüntülerini çekti. S.Ü., daha sonra bu fotoğrafları yaymakla tehdit ettiği kızları fuhşa sürükledi. S.Ü.'nün yanındaki kişilerle birlikte korsan taksiler aracılığıyla kızları Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul'daki çeşitli otellere fuhuş yapmaya gönderdiği belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu kızlara kurulan tuzak ortaya çıkarıldı. Polis ekiplerinin İzmit'te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda S.Ü. (34), F.K. (49) ve M.Ö. (60) yakalanıp, gözaltına alındı. 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

beğeni , genç kız , fuhuş , izmit
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM