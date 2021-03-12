Genç odalarında tasarım genelde gençlere bırakılmaktadır. Gençler ve aileleri arasında en stresli dönem olan ergenlik dönemi bu döneme denk gelmektedir ve aileler bu gibi zamanlarda çocuklarını mutlu etmek için onlara odalarını değiştirme fırsatı vermektedirler.

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Genç Odası Renkleri Nasıl Seçilmektedir?

Genç odaları için belki de en önemli şey renktir. Çünkü çocuk odalarındaki o canlı tasarımlar genç odalarında kendini pek göstermez. Daha sade ve tek renk seçilen genç odaları da bunu göstermektedir. Özellikle siyah, beyaz, krem, lacivert, bordo ve mor gibi renkler tercih edilmektedir. Bu renkler tek başına olabildikleri gibi en fazla iki renk bir arada kullanılmaktadır.

Genç odalarının mobilya sadeliği aksesuarlarda tam tersi bir durumda olabilir veya gencin tercihine göre o şekilde olmayadabilir. Önemli olan oda sahibinin odasından tatmin olması ve en sevdiği renk ile odasını taçlandırmasıdır.

Genç Odası İçin En Gerekli Parçalar Nelerdir?

Genç odası için en gerekli parçalar yatak, çalışma masası ve giysi dolabıdır. Bu her odada en çok gereken 3 şeydir. Ancak gencin zevkine göre gerekli parçalar da değişmektedir. Örnek verelim; eğer genç kitap okumayı seviyor ise ona büyük bir kütüphane gerekmektedir. Bununla birlikte müzik aleti çalmayı seven gençler için odalarında bir köşe buna ayrılmalıdır. Aynı şekilde birçok zevke göre oda mobilyaları değişim gösterebilir. Genç Odası Modelleri zevklere göre değişiklik göstermektedir.

Genç Odası Aksesuar Fikirleri Nelerdir?

Mobilyalar kadar aksesuarlar da önem taşımaktadır. Özellikle genç odası takımları sade tercih edilmektedir bu yüzden odayı canlandıracak olan aksesuarlardır. Genç odalarında perdeler ve halı ile birlikte gençlerin keyif aldığı şeyler duvarda vb. yerlerde kendini gösterebilir. Duvar kağıdı kullanılabilir. Zevke göre bir halı ve perde seçilebilir. Önemli olan gencin keyif aldığı şeylerin odada kendini göstermektedir.