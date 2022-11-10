Genç Parti’den TMSF’ye tepki: ''TMSF’nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor''

TMSF ile Uzan ailesi arasındaki kavga büyüyor. Genç Parti, TMSF’nin dün yaptığı açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

TMSF ile Uzan Ailesi arasındaki davada yeni gelişme. TMSF dün bir basın bülteni yayınlayarak, Uzan’ın Fransada TMSF’ye karşı açtığı 20 davayı da kaybettiğini ve malları ile banka hesapları üzerindeki tedbir kararının devam ettiğini açıkladı.

Bu açıklama üzerine, Cem Uzan’ın kurucusu olduğu Genç Parti Genel Merkezi bir açıklama yaparak, TMSF’nin gerçekleri çarpıttığını öne sürdü:

Açıklama şöyle:

“ Kurucu Genel Başkanımız Cem Uzan’ın 8 kasım tarihinde Zanka TV’de iktidar hakkında yaptığı konuşma sonrasında, TMSF’nin yaptığı açıklama gerçekleri yansıtmamaktadır.

Hukuki dayanaklardan yoksun bu açıklama, Cem Uzan hakkında toplumda olumsuz bir etki yaratmayı amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a anayasanın 101. Maddesini ve Türk Milleti önünde ettiği Anayasa uyma yeminini hatırlatıyoruz. “