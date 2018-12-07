Belediyede silah sesleri ! Yaralılar var
Belediyede silah sesleri ! Yaralılar var
Çok konuşulmuştu ! Bitcoin'de böylesi görülmedi
Çok konuşulmuştu ! Bitcoin'de böylesi görülmedi
Herkesi ilgilendiren değişiklik ! Artık binalarda zorunlu olacak
Herkesi ilgilendiren değişiklik ! Artık binalarda zorunlu olacak
Mucit öğretmen yaptı ! Bütün evini böyle ısıtıyor
Mucit öğretmen yaptı ! Bütün evini böyle ısıtıyor
Emekli maaş zamları belli oldu ! İşte zam oranı
Emekli maaş zamları belli oldu ! İşte zam oranı
Bunu da gördük ! Parke taşını 50 bin liraya sattılar
Bunu da gördük ! Parke taşını 50 bin liraya sattılar
Araç sahipleri dikkat ! Otopark yönetmeliği yine değişti
Araç sahipleri dikkat ! Otopark yönetmeliği yine değişti
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat ! Bakan duyurdu
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat ! Bakan duyurdu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Aralık 2018 16:07

Genç teknisyen hayatını kaybetti

Ordu'da otoyolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden eczacı teknisyeni Ayşe Özcan toprağa verildi.

Genç teknisyen hayatını kaybetti
A+ A-

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eczacı teknisyeni Ayşe Özcan (33), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuştan inen ve evine gitmek için otoyoldan yolun karşısına geçmek isteyen 1 çocuk annesi eczacı Ayşe Özcan'a, Emrah Ç. yönetimindeki .. .. .. plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen kadın, yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Özcan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Özcan'ın ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayşe Özcan'ın cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Emrah Ç. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Özcan için Dolunay Mahallesi Orta Büyük Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Özcan’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Fatsa ilçesi Ilıca Yeşilyurt Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

DHA

ordu , eczacı , genç teknisyen , toprak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM