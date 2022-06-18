Genç yazar Sertan Kutay, Türkiye'de kitap okuma oranıyla ilgili uyarıda bulundu!

Genç yazar Sertan Kutay, Türkiye'deki kitap okuma oranlarındaki düşüşe dikkat çekti.

“İyi Bir Hayat: Yaşanmışlıkların Yararları” isimli eseri ile adını bu alana yazdırmayı başaran Sertan Kutay, ülke genelinde kitap okumaya karşı bir seferberlik başlatılması gerektiğini aktardı.

“Kitaplara olan ilginin azalmasının sebebi sadece teknolojinin getirdiği bir durum değil, çocuklarımıza kitap okuma sevgisini küçük yaşlarda aşılamalıyız. Düşüşe geçen okuma oranını artırmak için daha çok projeler yapmalıyız” dedi.

“ÇOCUKLARA KİTAP OKUMAYI SEVDİRMEK İÇİN BENDE KENDİ ÇAPIMDA BİR ŞEYLER YAPIYORUM”

“Çocuklara çok kolay sorular sorup doğru cevap verenlere kitap hediye ediyorum. Bütçem sınırlı olmasına rağmen ben de kendi çapımda bir şeyler yapıyorum.” dedi.

“Edebiyatımızı ayakta tutmalıyız”

Türk Edebiyatı ve yayın dünyasının zor durumda olduğunu belirten ve kendi edebiyatımızı ayakta tutabilmek için Türk yazarların kitaplarının okunması gerektiğini vurgulayan Kutay,

“Türk Edebiyatı, yayın dünyası hayatta kalsın istiyorsak, desteklemek amacıyla aldığımız iki kitaptan birinin mutlaka Türk yazara ait olmasını önemseyelim. Benim gibi sabit geliri olmayan ve geçimini sadece kitap geliri ile sağlayan birçok Türk yazar var. Yazarlarımıza sahip çıkalım.” dedi.