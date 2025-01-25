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Gençlere faizsiz 150 bin TL destek kredisi yurt genelinde başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm ülke genelindeki gençlere yönelik 150 bin TL'lik faizsiz kredi müjdesini açıkladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı katıldı.

Programda konuşan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı aile yılı ilan etti. Cumhurbaşkanımız çok önemli müjdeleri ilan etti. Deprem bölgesinde başlattığımız aile ve gençlik fonunu artık 81 ilde de uygulamaya başladık. Bugünden itibaren Tekirdağlı gençlerimiz de 150 bin liralık faizsiz kredimize başvurabiliyor" dedi.

Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisine kimler, nasıl başvurabilir ?

Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 81 il için başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

İşte aranan şartlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

- Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

- Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

- Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak. 

 

 

İHA

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