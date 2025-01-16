Gençlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı

Kamuoyu araştırma firmaları 2025 yılında yaptıkları yeni seçim anketi sonuçlarını açıklamaya devam ederken en dikkat çeken anket sonucu ORC'en geldi. ORC gençlerle yaptığı anketin sonuçlarına göre iktidar el değiştiriyor, Zafer Partisi de 4 partili Meclis'e giriyor... İşte o seçim anketinin sonuçları...

ORC Araştırma sadece gençlerle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.



Ankete verilen yanıtlar şöyle: CHP: Yüzde 26,9

AK Parti: Yüzde 22,5

Zafer Partisi: Yüzde 12,5

DEM Parti: Yüzde 9,5

MHP: Yüzde 6,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6,0

İYİ Parti: Yüzde 5,5

TİP: Yüzde 3,9