  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gençlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı

Gençlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı

Gençlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı
Güncelleme:

Kamuoyu araştırma firmaları 2025 yılında yaptıkları yeni seçim anketi sonuçlarını açıklamaya devam ederken en dikkat çeken anket sonucu ORC'en geldi. ORC gençlerle yaptığı anketin sonuçlarına göre iktidar el değiştiriyor, Zafer Partisi de 4 partili Meclis'e giriyor... İşte o seçim anketinin sonuçları...

ORC Araştırma sadece gençlerle yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Ankete verilen yanıtlar şöyle:

Kamuoyu araştırma firmaları 2025 yılında yaptıkları yeni seçim anketi sonuçlarını açıklamaya devam ederken en dikkat çeken anket sonucu ORC'en geldi. ORC gençlerle yaptığı anketin sonuçlarına göre iktidar el değiştiriyor, Zafer Partisi de 4 partili Meclis'e giriyor... İşte o seçim anketinin sonuçları...

CHP: Yüzde 26,9
AK Parti: Yüzde 22,5
Zafer Partisi: Yüzde 12,5
DEM Parti: Yüzde 9,5
MHP: Yüzde 6,1
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6,0
İYİ Parti: Yüzde 5,5
TİP: Yüzde 3,9

Etiketler son seçim anketi seçim anketi partilerin oy oranları son anket ORC orc araştırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar yangın yeri: Altın fiyatlarından bir rekor daha! Piyasalar yangın yeri: Altın fiyatlarından bir rekor daha! MEB duyurdu: Özel okullarda "ders kitabı ücreti" devri kapandı! MEB duyurdu: Özel okullarda "ders kitabı ücreti" devri kapandı! Genel seçimden Cumhurbaşkanlığı'na, Öcalan'dan ekonomiye... Son anket açıklandı! Genel seçimden Cumhurbaşkanlığı'na, Öcalan'dan ekonomiye... Son anket açıklandı! Önce yağmur, kar, kış soğuğu ardındandan güneşli günler... Önce yağmur, kar, kış soğuğu ardındandan güneşli günler... Kaldırımda ''bul karayı al parayı'' operasyonu: 9 gözaltı var Kaldırımda ''bul karayı al parayı'' operasyonu: 9 gözaltı var Cehennemin Dünya'daki kapısı açıldı: Binlerce kişi için tahliye kararı! Cehennemin Dünya'daki kapısı açıldı: Binlerce kişi için tahliye kararı! Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi Bülent Ersoy galaya zombi kılığında geldi ''Cinsel fantezi'' itirafı olay olmuştu... Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı sonunda buldu ''Cinsel fantezi'' itirafı olay olmuştu... Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı sonunda buldu Bir sokak köpeğinin yavru köpek için veterinerden yardım istediği anlar kamerada Bir sokak köpeğinin yavru köpek için veterinerden yardım istediği anlar kamerada
Sosyal medyada 30 milyar TL'lik saadet zinciri vurgunu Sosyal medyada 30 milyar TL'lik saadet zinciri vurgunu Erdoğan ''silkeleyin'' demişti, İmamoğlu ile Bakan ''uzlaşma için'' uzlaştı! Erdoğan ''silkeleyin'' demişti, İmamoğlu ile Bakan ''uzlaşma için'' uzlaştı! Alkollü sürücünün trafik polislerini görünce yaptıkları ''pes'' dedirtti Alkollü sürücünün trafik polislerini görünce yaptıkları ''pes'' dedirtti Önce kavga sonra eleme... Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu Önce kavga sonra eleme... Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek listesi güncellendi Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek listesi güncellendi Bahçeli'nin Öcalan çağrısı anketinden Bahçeli'ye soğuk duş! Bahçeli'nin Öcalan çağrısı anketinden Bahçeli'ye soğuk duş! Al-Shabab'lı futbolcu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı! Al-Shabab'lı futbolcu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı! Müge Anlı'ya damga vuran yasak aşk: Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçmış... Müge Anlı'ya damga vuran yasak aşk: Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçmış... Bir seçim anketi sonuçları da açıklandı: İktidar el değiştiriyor! Bir seçim anketi sonuçları da açıklandı: İktidar el değiştiriyor! Zahide Yetiş'in programındaki cinsel içerikli görüntü rezaletinde ikinci perde Zahide Yetiş'in programındaki cinsel içerikli görüntü rezaletinde ikinci perde