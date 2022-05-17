Genelkurmay Başkanı Güler ilk kez konuştu: ''Savaşlar artık şehirlerde olacak''

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, savaşların artık şehirlerde olacağını belirterek ''Meskûn mahallerde mücadele eden ordular, düşmanın/teröristin yanında bölgede yaşayan halk, fiziksel alan ve altyapıyı da dikkate almak zorundadır'' dedi.

Göreve geldiği 2018 yılından bu yana hiçbir medya kuruluşuna demeç vermeyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ilk kez konuştu.



M5 dergisinin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler savaşların artık şehirlerde olacağını vurgulayarak, "Günümüz savaşlarının artık şehirleşme oranının yükselmesi sebebiyle geleneksel harp alanlarının dışına çıkarak meskûn mahallerde gerçekleşeceği beklenmektedir. Meskûn mahallerde mücadele eden ordular, düşmanın/teröristin yanında bölgede yaşayan halk, fiziksel alan ve altyapıyı da dikkate almak zorundadır" dedi.

Açılım süreci sonrası başlatılan hendek operasyonları sonrası TSK'nın meskun mahal operasyonlarındaki başarısını belirten Yaşar Güler şöyle konuştu:



"TSK, kolluk kuvvetleri ile birlikte meskûn mahallerde vuku bulan bu olaylarda terör örgütüne karşı başarıyla Çukur Operasyonları gerçekleştirmiş ve örgütün inisiyatifini elinden almıştır. 'Teröristler ile sivil halkın ayırt edilmesi' hususunda son derece hassas davranılmış, geleceğin muharebelerinin yapılacağı yerleşim alanlarında üstün teknoloji ile donatılmış teçhizat/malzemeler kullanılarak kapsamlı ve çok boyutlu tedbirler ile yaptığı operasyonlar neticesinde başarıya ulaşmış ve yeteneğini ispat etmiş, dünya ordularına örnek olmuştur."

Türk askeri doktrinini açıkladı

Türkiye'nin savunma sanayide en başarılı olduğu alanlardan biri olan İnsansız Hava Araçları Sistemleri'nin ((İHAS) önemini anlatan Yaşar Güler, "Ülkemizde üretilen İHAS’lara ve TSK’nın uyguladığı İHAS Doktrini’ne son dönemde gelişmiş ülkeler de dâhil birçok ülke tarafından farklı bir anlam yüklendiği ve rol biçildiği görülmektedir. Bu nedenle insansız hava araçlarının harekât ortamında bir kuvvet çarpanı olarak diğer fonksiyon alanlarını destekleyecek şekilde etkin kullanımını bir 'Türk Askerî Doktrini' olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca, İHAS’lardaki başarımızın yanında son dönemde insansız kara ve deniz araçlarının geliştirilmesi kapsamında da önemli bir ivmenin yakalandığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

Yaşar Güler'den NATO ve Rusya vurgusu

M5 dergisinin Mayıs ayındaki yeni sayısına verdiği röportajda Türkiye- NATO ilişkilerine de değinen Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, NATO ve AB'nin kendi istikrarı için Türkiye'nin önemini anladığını kaydederek, "Türkiye’nin hem NATO hem AB hem de bölgesel istikrar için ne kadar önemli olduğunu yeniden gözler önüne sermiştir" dedi.



"Türkiye’nin NATO’ya sağladığı askerî katkı ile TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın gücünün bölge ülkeleri tarafından yeniden farkına varılmış olması bizim açımızdan sevindiricidir" diyen Yaşar Güler'in bölge ülkeleri olarak kastettiği ülkelerden biri de Rusya. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerindeki elindeki en önemli koz NATO'daki veto hakkı. Moskova yönetiminin kendisi için bir tehdit olarak gördüğü NATO'nun genişlemesine şu an engel olabilecek tek ülke Türkiye.