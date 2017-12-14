TSK duyurdu: Genelkurmay'da ABD'li komutanlarla üçlü zirve gerçekleşti

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay'da ABD'li komutanlarla üçlü zirvenin gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada "Irak ve Suriye'deki durum ile terörle mücadele ele alındı" denildi.





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel’ın katılımlarıyla, Genelkurmay Başkanılğı Karargahı'nda önemli bir toplantı gerçekleştirildi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre toplantıda; başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlar görüşüldü.