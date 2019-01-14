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  3. 14 Ocak 2019 20:45

Gerçeği genç kızın çığlıkları ortaya çıkardı

Hastane tuvaletinden gelen genç kızın çığlıkları üzerine ortaya çıktı

Gerçeği genç kızın çığlıkları ortaya çıkardı
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Antalya’da, 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı. H.A. tedaviye alınırken, bebeğin cinsiyeti ya da kaç aylık olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. H.A. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Acil servisten girişi yapılan H.A., bir süre sonra tuvalete gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, H.A. tuvalette bebeğini düşürdü. H.A.’nın çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı.

Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

genç kız , bebek , çığlık , düşük , tuvalet
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