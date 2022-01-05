Gerçek geçim derdi Cumhurbaşkanlığı raporundan çıktı

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz vatandaşı derinden etkiledi. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı bir yılda yüzde 102 oranında artış gösterdi.

Koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik problemler birçok haneyi yoksulluk sınırının altına itti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın verilerine göre sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 102 oranında arttı.

Bunun yanı sıra TÜİK'in yıl sonunda açıkladığı 2020'ye dair Sosyal Koruma İstatistikleri'ne göre de sosyal koruma harcaması 2020 yılında yüzde 20,9 artış göstererek 655 milyar 599 milyon lira olurken sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı da 14 milyonu aştı.

İKİYE KATLANDI

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet raporunda da açıklanan verilere göre, 2019 yılında 3 milyon 282 bin 975 hane sosyal yardımlardan faydalanırken, bu sayı 2020’de 6 milyon 630 bin haneye yükseldi. Doğruluk Payı'ndan Berna Büyükbayrak'ın aktardığına göre böylece bir yılda devletten yardım alan hane sayısına 3 milyon 347 bin yeni aile eklenmiş oldu. Sosyal yardım alan hane sayısı 2018’de 3 milyon 495 bin ve 2017 yılında 3 milyon 201 bin idi.

22 MİLYONA DAYANIYOR

Ayrıca, toplam sosyal yardımların Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 1,30 oldu. 2020'de 6 milyon 630 bin 682 hane sosyal yardımlardan faydalanırken bunlardan 2 milyon 450 bin 80 hane düzenli yardım aldı. 2 milyon 733 bin 721 haneye ise geçici yardım yapıldı. 1 milyon 436 bin 799 hane ise hem düzenli hem de süreli yardımlardan faydalanmış oldu. TÜİK verilerine göre Türkiye’de bir hanenin ortalama 3,3 kişiden oluştuğu göz önüne alındığında sosyal yardım alan nüfus 22 milyona dayanıyor.

Öte yandan 2020 yılında 7 milyon 810 bin 588 kişinin genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılandı. Bu durum da 18 yaşından büyük, sigortalı çalışmayan, anne, baba ve eş tarafından bakımla yükümlü olmayan 8 milyona yakın kişinin aylık gelirinin, asgari ücretin üçte biri olan Bin 192 liradan düşük olduğu anlamına geliyor. 2019 yılında devletin prim ödediği kişi sayısı ise 7 milyon 524 bin 138 idi. Son bir yıldaki artış yaklaşık yüzde 4 seviyelerinde.

OdaTV.com