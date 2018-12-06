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  3. 06 Aralık 2018 17:31

Gerilim artıyor ! Dostluklarını bitirdiler

Ukrayna Parlamentosu, Rusya ile Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı sonlandırdı.

Gerilim artıyor ! Dostluklarını bitirdiler
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Ukrayna, Rusya ile "dostluğu" sona erdirdi. Ukrayna Parlamentosu, iki ülke arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı sonlandırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun anlaşmanın son bulması için Parlamento'ya getirdiği tasarı, genel kurulda 331 milletvekilinin 277'sinin oyuyla kabul edildi.

Tasarıya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki dostluk anlaşması, 1 Nisan 2019'dan itibaren geçersiz sayılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, 17 Eylül'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin kararıyla söz konusu anlaşmanın sonlandırılmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997'de imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel anlaşmalarından birisi olarak görülürken, iki ülkeyi aynı zamanda "stratejik ortak" olarak da tanımlıyordu.     

AA

rusya , ukrayna , dostluk , anlaşma
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