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Gezi-Çarşı davaları birleştirildi

Gezi-Çarşı davaları birleştirildi

Beraatle sonuçlandığı halde aralarında bağ bulunduğu gerekçesiyle kararları bozulan Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davaları birleştirildi

Sanıkları arasında işadamı Osman Kavala ve tiyatrocu Mehmet Ali Alabora'nın da yer aldığı Gezi Parkı Davası beraatla bitmesine rağmen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Kararda Gezi Parkı ile Çarşı davaları arasında bağlantı olduğu vurgulanmıştı.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre beraatle sonuçlanan Çarşı Grubu Davası'ndaki karar da Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulmuş ve iki yargılamanın birleştirilmesi istenmişti.

Gezi Parkı Davası'nı yeniden görmeye başlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Haziran'da toplandı. Heyet, Çarşı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne “Davanın mahkemeniz dosyasında birleştirilmesi muvafakat edilip edilmeyeceği” soruldu. Yanıtın 6 Ağustos'a kadar bildirilmesi istendi. Mahkeme Başkanı Mahmut Başbuğ, geçen sürede İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına getirildi. Başbuğ ve yeni heyeti, 28 Temmuz'da “Dosyanın birleştirilmesini muvafakat vermiştir” diye karar verdi.

(Kaynak)

Etiketler çarşı gezi gezi direnişi gezi olayları dava
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