Gezi Davası'nda beraat kararı veren hakimlere soruşturma!

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Davası’nda 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. Alınan son dakika kararına göre HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.

ERDOĞAN GEZİ PARKI DAVASI İÇİN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Gezi Parkı davasındaki beraat kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim’deki Gezi Parkı’nda ağaç ve çevre hassasiyeti ile başlayan olaylar devlete ve millete karşı bir sivil kalkışma hareketini almıştı.

Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ’nün saldırıları gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler bu aldatılan gençlere bu ülkede milyonlarca ağaç ve fidan dikmiş bir hükümete ağaç sökme yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet okurum.

12 tane ağaç bir yerden kaldırılıp başka bir yere taşınacak. Bunu PKK terör örgütünün oyuncağı olarak bir kişinin çağrısı ile orada bir şov başlatılacak.

Bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yoktur. Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından bu çok önemli bakınız bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayakalandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi bir manevra ile onu dün beraat etmeye kalktılar.

Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolarken dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur. Faizler ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başlamıştır. Bunların sayesinde işsizliğin çift haneye çıkması da enflasyonun zıplaması da aynı dönemde yaşanmıştır.

Sevsinler senin aydınlık gençlerini bunlar tamam ile sayenizde aldatılmış gençler. Siz değil misiniz bu ülkede yıllarca terörist olarak tescil edilmiş kişileri resimlerin AKM’ye asan sizler değil miydiniz? Taksim meydanında anıta bu posterleri kimler geldi astı. Bay Kemal işte bu posterleri senin takımın taktı. Bizim aldatılmış gençlere ihtiyacımız yok bizim bu vatan için fedai can edecek gençlere ihtiyacımız var.

Toplumumuzu bölmeyi amaçlayan gezi olaylarını ülkemize yönelik her olay gibi milletimizle omuz omuza vererek bitirdik. Her kim bu olayları masum bir çevre olayı olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin düşmanıdır.

15 Temmuz saldırı girişimi aynı saldırı silsilesinin devamıydı hamdolsun bu ihaneti de milletimizle birlikte boşa çıkardık.

Bugün Suriye’de verdiğimiz mücadeleyi de bu silsilenin bir parçası olarak görüyoruz. Hukukun her kararına elbette saygımız vardır. Ama bizim ve milletimizin gözünde bu kalkışmaya kalkanların hükmü asla değişmeyecektir."

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