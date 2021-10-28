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Gezi eylemlerinde 15 kişiye 93 yıl hapis

Gezi eylemlerinde 15 kişiye 93 yıl hapis

Erzincan’da Gezi eylemlerine katılan 15 kişiye 93 yıl hapis cezası verildi.

Bianet’in haberine göre; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ve görevini yaptırmama için direnme suçlarından yargılanan sanıkların, biber gazından korunmak için taktıkları maske ve fularlar da delil sayıldı. 10 sanığa 6 yıl 8 ay, 4 sanığa 6 yıl 2 ay hapis, 1 sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargılanan 15 kişiye toplam 93 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş oldu.

YARGILAMA 8 YIL SONRA SONUÇLANDI

İddianamede, 4 Haziran 2013’te kentteki eylemlere katılanlara, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünde Görevlendirilenlerin Görevlerini Yapmalarına Engel Olma, Kamu Malına Zarar Verme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlamaları yöneltildi. 2014 yılında iddianame kabul edildi ve dava açıldı. Yargılama ise 8 yıl sonra sonuçlandı. 15 sanık mahkum edildi.

Avukatlar, Erzincan’daki mahkemenin bağlı olduğu Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

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