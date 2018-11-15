Gezi Parkı'nda ''çadırları yakın'' demişti ! Flaş karar

Taksim Gezi Parkı’nda eylemcilerin kurdukları çadırları “yakın” talimatı verdiği için daha önce 10 ay hapse çarptırılan Ramazan Emekli hakkında, usulsüz şekilde biber gazı sıkılması talimatı verdiği gerekçesiyle açılan davada yakalama kararı çıkarıldı.

Taksim Gezi Parkı’nda eylemcilerin kurdukları çadırları “yakın” talimatı verdiği için daha önce 10 ay hapse çarptırılan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli ve gezi olayları döneminde gurup amiri Mehmet Zeki Bayrak hakkında ‘görevi kötüye kullanma ve zor kullanılma yetkisini aşma suçlarından’ 1,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklardan Mehmet Zeki Bayrak hazır bulunurken hakkında zorla getirme kararı bulunan sanık Ramazan Emekli ise katılmadı. Duruşmada müşteki Ceyda Sungur’un avukatı da hazır bulundu. “Bizimle ikamet etmiyor, nerede olduğunu bilmiyoruz”

Duruşmanın başlamasının ardından hakim, hakkında zorla getirme kararı bulunan Ramazan Emekli’nin evine giden polis ekiplerine Emekli’nin oğlunun ‘Bizimle ikamet etmiyor. Nerede olduğunu bilmiyoruz’ şeklinde yanıt verdiği ve Emekli’nin adreste bulunmadığını kaydetti.Duruşmada söz alan sanık Mehmet Zeki Bayrak, “Daha önce ifadesi alınan Fatih Zengin’in savunması benim beyanlarımla örtüşüyor. Gaz sıkılması talimatını benim vermediğimi kendisi söylüyor. Baronun atadığı avukatla görüşemedim. Hukuki yardım almak istiyorum” dedi.

Söz alan müşteki Ceyda Sungur’un avukatı İlkay Bahçetepe ise sanık Ramazan Emekli hakkında zorla getirme kararının çıkarılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ramazan Emekli hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.