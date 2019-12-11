Gezi Parkı'nda iki çocuğa cinsel istismar!

Davanın Avukatlarından Zülal Artan, Artı Gerçek'e yaptığı açıklamada failin dışarıda başka çocuklara zarar verme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, mahkeme kararına tepki gösterdi.

ArtıGerçek'ten Nalin Öztekin'in haberine göre çocuğa yönelik istismar vakaları her geçen gün artarken olayın failleri de adliyelerin ön kapısından girip arka kapısından salıverilmeye devam ediyor. Türkiye’de dezavantajlı gruplar içinde yer alan çocukların yaşadığı sorunlar kendi içinde de farklı bir ayrıştırmaya maruz kalıyor. Bunların başında da mülteci çocuklar geliyor. Suriyeli 13 yaşındaki Y.D ve 8 yaşındaki kardeşi A.D 4 yıl önce annelerini savaşta kaybetti. Babaları çocuklarını da alarak Halep’ten Türkiye’ye geldi. 8 kardeş ve baba İstanbul’da yaşamaya başladı. Okula gönderilmeyen çocuklar mendil ve su satarak, ev geçimini sağlıyor.

ÇOCUKLARA YÜKSEK KAYGI TEŞHİSİ

2018 yılının Temmuz ayında gece saatlerinde Gezi Parkı'nda bulunan iki çocuk Ürdün uyruklu 28 yaşındaki Abdulqader Ahmad Khaled Idris tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Görgü tanıkları, parkta kameraların açısı dışında bir noktada durumu farketti. Tanıkların duruma müdahale etmesiyle birlikte fail, yarı çıplak halde kaçmaya çalışırken civardaki yurttaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Suçlamaları kabul etmeyerek emniyet ifadesinde çelişkili beyanlarda bulundu. Çocuklar ise ifadeleri alınmak üzere, Çocuk İzleme Merkezine götürüldü. Y.D, ÇİM ifadesinde olay günü faili 3-4 defa farklı yerlerde gördüklerini söyledi. A.D’nin yüksek kaygı durumunda olduğu belirtilerek sürekli ağladığı ve görüşme yapmak istemediği kaydedildi. Baba ise çocuklarına uzmanlar tarafından beden muayenesi yapılmasına izin vermedi.

SAVCI CEZA İSTEDİ MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Soruşturmayı yürüten savcı failin “çocuğun cinsel istismarı” suçundan ikişer kez cezalandırılmasını istedi. Ancak Gaziosmanpaşa Adliyesinde bulunan 1. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Olaya ilişkin ilk duruşma 5 Aralık Perşembe günü Çağlayan Adliyesinde bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Avukat Zülal Artan, çocuk koruma kanunu ve 6284 sayılı yasa gereği gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Çocukların travma nedeniyle kendilerini ifade edemediğini belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Ancak mahkeme sadece savunması alındıktan sonra serbest bırakılması yönünde karar verdikten sonra duruşmayı 11 Şubat 2020 tarihine erteledi.

ÇOCUK İSTİSMARI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Adalet Bakanlığı’nın ‘yıllar itibariyle yayınlanan adli istatistik verileri’nden derlenen bilgilere göre 2018’de, 18 bin 290 suçtan çocukların cinsel istismarı hakkında dava açıldı. Söz konusu rakamlar 2004’te 4 bin 32 civarındayken, 2010 yılında hızlı bir artış göstererek 16 bin 135’e yükseldi.