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GİB'den yurt dışı çıkış harcı açıklaması

GİB'den yurt dışı çıkış harcı açıklaması
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Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihi itibariyle 500 liraya yükselecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamaması için yeni harç ücretinin bu tarihten önce yatırılabileceğini açıkladı.

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların ise sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları için harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı ifade edildi.

Buna göre konuyla ilgili açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

Etiketler gib gelir idaresi başkanlığı yurt dışı çıkış harcı
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