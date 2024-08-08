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GİB'ten vergi beyannameleri için ''son kez'' kararı

GİB'ten vergi beyannameleri için ''son kez'' kararı
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Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin "son kez" uzatıldığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresine ilişkin "2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmekte olup, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla son kez geçici vergi beyanname verme süreleri 27 Ağustos 2024 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu.

GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin, enflasyon düzeltmesi nedeniyle 27 Ağustos Salı gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, en son 2004 hesap dönemine ilişkin bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğu anımsatıldı.

2021 hesap dönemi sonuna kadar, şartların gerçekleşmemesi nedeniyle enflasyon düzeltmesinin yapılmadığı belirtilerek, "2021 takvim yılı dördüncü geçici vergi dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapma şartları gerçekleşmiş olmakla birlikte, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak 20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 33'üncü maddeyle, 2023 hesap dönemi sonuna kadar enflasyon düzeltmesi ertelenmiştir" denildi. 

Açıklamada, 2023 yılı ikinci yarısında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarından gelen talepler de dikkate alınarak konuyla ilgili akademisyenler ve meslek mensuplarıyla yapılan istişareler sonucunda, enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik gerek tebliğ gerekse sirküler çalışmaları yürütüldüğü ve uygulamaya yön verilmesinde ortak bir uzlaşma sağlandığı ifade edildi. Açıklama, şöyle devam etti: 

"Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının 30 Aralık 2023'te yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Yine 20/2/2024 tarihli ve 165 Sıra No.lu Vergi Usul Sirkülerinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerine yönelik açıklamalar ve örnek uygulamalara yer verilmiştir. Bu bağlamda, TÜRMOB tarafından enflasyon düzeltmesi yazılım programı hazırlanmış ve meslek mensuplarıyla mükelleflerin ücretsiz kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, 2023'ün ikinci yarısından itibaren GİB temsilcilerinin de katılımlarıyla Türkiye genelinde yoğun eğitim programları yürütülmüştür. Bu çalışmalar üzerine, 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerce mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup, bu düzeltme sonucu oluşan kar veya zararlar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmamıştır."

Açıklamada, 2023 hesap dönemine ilişkin verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme süreleriyle 2024 hesap dönemi birinci geçici vergi dönemi beyanname verme süresinin yakın olması nedeniyle ve ilgili meslek kuruluşlarından gelen talepler de dikkate alınarak 560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birinci geçici vergilendirme döneminde (Ocak- Mart 2024) mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, 560 Sıra No.lu Tebliğde sadece 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması ve 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/ kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmemesi uygun görüldüğü, izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço ekleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen aşamada, Kanun hükmüne istinaden 2023 bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve mükellefler, geçici vergi dönemleri dahil 2024 hesap döneminden itibaren iktisadi kıymetlerinin düzeltilmiş tutarları üzerinden amortisman ayırmaya başlamış, stoklarını değerlenmiş maliyet bedelleriyle dikkate almış ve düzeltmeye tabi tutulan kıymetlerin satılması durumunda da maliyet bedeli olarak bu kıymetlerin düzeltilmiş tutarlarını esas alarak işlem yapmıştır. Diğer taraftan, 2024 yılı ikinci geçici vergi dönemine ait beyannameler 1 Temmuz 2024'ten itibaren mükelleflerce enflasyon düzeltmesi yapılarak verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmekte olup, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla son kez geçici vergi beyanname verme süreleri 27 Ağustos 2024 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır." (DHA)

Etiketler gib gelir idaresi başkanlığı vergi beyannamesi geçici vergi beyannamesi
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