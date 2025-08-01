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  3. Bakanlığın ifşa listesinden yine domuz eti çıktı: Listede yine yok yok!

Gıda hilecileri tek tek ifşa edildi... Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesinde

Gıda hilecileri tek tek ifşa edildi... Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesinde
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Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 1 Ağustos itibariyle güncellenen listede salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Haziran ayında giren firmalar ve ürünleri belli oldu.

Bakanlığın 1 Ağustos 2025 itibariyle güncellediği Temmuz ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutularak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Temmuz 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 1 Ağustos itibariyle güncellenen listede salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 11 Temmuz itibariyle güncellediği listede pide harcından bitkisel macuna, toz biberden isotta, kaşar peynirinden sucuğa, pastırmadan lahmacun harcına, baldan kebap harcına, zeytinyağından kekiğe, sumaktan beyaz peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

 

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 1 Ağustos itibariyle güncellenen listede salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 1 Ağustos itibariyle güncellenen listede salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 1 Ağustos itibariyle güncellenen listede salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 1 Ağustos itibariyle güncellenen listede salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 11 Temmuz itibariyle güncellediği listede pide harcından bitkisel macuna, toz biberden isotta, kaşar peynirinden sucuğa, pastırmadan lahmacun harcına, baldan kebap harcına, zeytinyağından kekiğe, sumaktan beyaz peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 11 Temmuz itibariyle güncellediği listede pide harcından bitkisel macuna, toz biberden isotta, kaşar peynirinden sucuğa, pastırmadan lahmacun harcına, baldan kebap harcına, zeytinyağından kekiğe, sumaktan beyaz peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 11 Temmuz itibariyle güncellediği listede pide harcından bitkisel macuna, toz biberden isotta, kaşar peynirinden sucuğa, pastırmadan lahmacun harcına, baldan kebap harcına, zeytinyağından kekiğe, sumaktan beyaz peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 1 Ağustos itibariyle güncellenen listede salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 1 Ağustos itibariyle güncellenen listede salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 11 Temmuz itibariyle güncellediği listede pide harcından bitkisel macuna, toz biberden isotta, kaşar peynirinden sucuğa, pastırmadan lahmacun harcına, baldan kebap harcına, zeytinyağından kekiğe, sumaktan beyaz peynire kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Temmuz itibariyle güncellediği listede zeytinyağından bitkisel macuna, dana etinden kangal sucuğa, siyah çaydan pekmeze, baldan peynire, tereyağından kaşar peynirine, dana köfteden piliç köfteye, çiğ Adana kebaptan börek harcına kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

 

Haber3.com Haber Merkezi

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