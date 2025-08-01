Gıda hilecileri tek tek ifşa edildi... Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 1 Ağustos itibariyle güncellenen listede salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Haziran ayında giren firmalar ve ürünleri belli oldu.

Bakanlığın 1 Ağustos 2025 itibariyle güncellediği Temmuz ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutularak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde salamdan sucuğa, kırmızı etten sumağa, macundan kıymaya, köfteden lahmacun etine, adana kebaptan mantı harcına, sade yağdan yoğurda, kaşar peynirinden keçi peynirine, kekikten naneye, kırmızı pul biberden zeytinyağına ve bala kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Temmuz 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar









Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi



























Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği









Haber3.com Haber Merkezi