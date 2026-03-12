Gıdada Mart ayı ifşası! Bakanlık hileli ürünler listesini güncelledi: İşte listedeki markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, taklit ve tağşiş (hileli içerik) yaptığı kesinleşen firmaları kamuoyuna duyurdu. Bakanlığın resmi portalı üzerinden paylaşılan Mart 2026 raporu, sofralarımızdaki temel gıdalarda karşılaşılan hilelerin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Bakanlığın sağlığı tehlikeye düşürecek, aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutularak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listelerine giren ürünlerde temel olarak şu hilelere rastlanıyor:

Kırmızı Et ve Et Ürünleri: Sucuk, kıyma, pide harcı ve köftede uygun olmayan et türlerinin kullanılması.

Süt ve Süt Ürünleri: Yoğurt, peynir ve tereyağında bitkisel yağ veya yabancı madde tespiti.

Baharat ve Yağlar: Pul biber ve toz biberde renklendirici kullanımı, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması.

Bal ve Pekmez: Doğal olmayan şeker ilaveleri.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mart 2026 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar





Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

















Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği







