  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gıdada Mart ayı ifşası! Bakanlık hileli ürünler listesini güncelledi: İşte listedeki markalar

Gıdada Mart ayı ifşası! Bakanlık hileli ürünler listesini güncelledi: İşte listedeki markalar

Gıdada Mart ayı ifşası! Bakanlık hileli ürünler listesini güncelledi: İşte listedeki markalar
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, taklit ve tağşiş (hileli içerik) yaptığı kesinleşen firmaları kamuoyuna duyurdu. Bakanlığın resmi portalı üzerinden paylaşılan Mart 2026 raporu, sofralarımızdaki temel gıdalarda karşılaşılan hilelerin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

 Bakanlığın sağlığı tehlikeye düşürecek, aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutularak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listelerine giren ürünlerde temel olarak şu hilelere rastlanıyor:

Kırmızı Et ve Et Ürünleri: Sucuk, kıyma, pide harcı ve köftede uygun olmayan et türlerinin kullanılması.
Süt ve Süt Ürünleri: Yoğurt, peynir ve tereyağında bitkisel yağ veya yabancı madde tespiti.
Baharat ve Yağlar: Pul biber ve toz biberde renklendirici kullanımı, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması.
Bal ve Pekmez: Doğal olmayan şeker ilaveleri.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mart 2026 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan yeni listede kırmızı etten zeytinyağına, baldan baharata kadar pek çok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden ve taklit/tağşiş yöntemiyle piyasaya sürülen ürünleri tek tek açıkladı. İşte mart ayı güncel ifşa listesinin perde arkası ve dikkat edilmesi gerekenler...

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı
600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı
Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var
Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var
APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu
Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu
Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza
Trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! Magandalığa rekor ceza
Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife!
Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife!
Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti
Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti
Etiketler tarım ve orman bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar ifşa tağşiş taklit gıda güvenilir gıda hileli gıdalar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu Benzin ve motorine yine zam geliyor! Tarih belli oldu Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı Öğrencilere kantin kartı müjdesi: Her ay 2 bin TL yüklenecek Öğrencilere kantin kartı müjdesi: Her ay 2 bin TL yüklenecek Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var Doğa yürüyüşü faciayla bitti! Yardım etmek isterken uçuruma yuvarlandılar: Ölü ve yaralılar var İran savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı İran savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı Kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu Kaybolan kadın için zamanla yarıştılar! 38'inci saatte bu halde bulundu İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek Doğum izni ve sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesinde beklenmedik gelişme Doğum izni ve sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesinde beklenmedik gelişme Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı Adana'da dehşet gecesi: Eline kolonyayı aldı, mahalleyi ayağa kaldırdı APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı APP plaka düzenlemesinde kafalar fena karıştı
Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor Bahar havasına mola! Soğuk ve kar yağışı geri dönüyor Terör örgütü elebaşı Salih Müslim öldü! Darısı diğerlerinin başına Terör örgütü elebaşı Salih Müslim öldü! Darısı diğerlerinin başına Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın süper lüks oyuncağı fiyatıyla olay oldu 600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı 600 bin liraya aldığı aracı ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı Özgür Erdursun'dan staj mağdurlarına, Bağ-Kur'lulara ve kademeli emeklilik için kötü haberleri verdi Özgür Erdursun'dan staj mağdurlarına, Bağ-Kur'lulara ve kademeli emeklilik için kötü haberleri verdi Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife! Arda Güler'li Real Madrid'den Manchester City'e farklı tarife! Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti Seda Sayan'ı görenler gözlerine inanamadı! 20 yaş birden gençleşti 16 yaşındaki Zuhal evde ölü bulundu! Ağabey ve baba gözaltında 16 yaşındaki Zuhal evde ölü bulundu! Ağabey ve baba gözaltında Savaşta 13. gün: İran'da banka şubesi bombalandı, Dubai'de gökdelen vuruldu! Savaşta 13. gün: İran'da banka şubesi bombalandı, Dubai'de gökdelen vuruldu! İran füzesine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB ilk kez açıkladı İran füzesine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB ilk kez açıkladı