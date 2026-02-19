Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse acil ameliyata alındı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, bugün öğle saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi şüphesiyle tetkikleri yapılan Köse’ye anjiyo işlemi uygulanarak stent takıldı. Başkan Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, Başkan Fuat Köse öğle saatlerinde ani bir rahatsızlık hissetti. İlk olarak özel bir hastaneye başvuran Köse, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından tetkiklerin derinleştirilmesi amacıyla başka bir özel hastaneye sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan kontrollerde anjiyo kararı alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sosyal medya hesapları üzerinden Giresun halkına seslenen Fuat Köse, sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımdayım. Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun’umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım."

Başkan Köse, açıklamasının devamında dualarını esirgemeyen hemşehrilerine ve operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ederek, tüm Giresun halkına hayırlı iftarlar diledi. Köse'nin bir süre daha müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

İHA