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Giresun'da korkutan deprem

Giresun'da korkutan deprem
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Giresun'un Espiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Giresun'un Espiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 12.23'te meydana gelen deprem, yerin 19.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler giresun deprem AFAD son depremler kandilli
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