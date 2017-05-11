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  3. 11 Mayıs 2017 00:14

Giresun'da PKK operasyonları !

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amaçlı operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

Giresun'da PKK operasyonları !
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede  terör örgütlerinin barınma ve faaliyette bulunmalarını engellemek amacıyla  operasyonların devam ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kış ayları  boyunca aralıksız devam eden operasyonların, havaların ısınmaya başlamasıyla  bölücü terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne giriş çıkışını engellemek ve eylem  yapmalarına fırsat vermeden etkisiz hale getirmek maksadıyla artırıldığı  belirtildi.

 Açıklamada, 9 Mayıs tarihinde Espiye'de icra edilen arazi aramasıyla  operasyonların devam ettiği vurgulanarak, "Operasyona, Giresun Bulancak Jandarma  Özel harekat Tabur Komutanlığı, Polis Özel Harekat Timleri ile zırhlı araçlar ve  özel eğitimli görev köpekleri katılmıştır. Operasyon esnasında teröristlerin  kullanabilecekleri tüm alanlar aranmış, bölgemize giriş yapabilecekleri tüm  güzergahlar kontrol edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DHA

operasyon , giresun , pkk