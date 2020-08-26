Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
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  3. 26 Ağustos 2020 19:45

Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen okulların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
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Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.

"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.

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