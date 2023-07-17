Girişimci iş insanı Kutlu Özemrak kimdir?

Girişimci iş adamı Kutlu Özemrak, kurduğu markalarla hem yeme-içme sektörüne hem de dijital yayıncılığa damga vurmuş, şimdilerde ise sosyal medya için ürettiği içeriklerle adından söz ettiren başarılı bir isim.

Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde de faaliyet gösteren Özemrak’ın hayatı merak ediliyor. İşte Kutlu Özemrak hakkında bilinmeyenler...

Kutlu Özemrak, 1978 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Kutlu Özemrak, ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde okudu.

RADYO VE TELEVİZYONDA SUNUCULUK YAPTI

Kendine ait üç kısa filmi bulunan Kutlu Özemrak, 2003 yılında Yıldız Kısa Film Festivali’nde yarıştı ve ‘Deneysel’ dalda birincilik ödülü kazandı. 6 sene boyunca radyo programı yapımcılığı ve sunuculuğu, 2 sene televizyon sunuculuğu yapan Özemrak, kısa bir dönem de Tempo dergisinde çalıştı. Çeşitli gazete ve dergilerde gastronomi yazıları yazdı.

MESUT YAR’DAN MÜGE BOZ’A ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİMLE ÇALIŞTI

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye’de iki magazin dergisi çıkardı. 2015 yılında Türkiye’nin ilk dijitalde yayın yapan yemek ve gezi kültürü dergisi olan Travel and Gourmets dergisini kurarak dijital girişimciliğe adım attı. Mesut Yar, Mine Tugay, Burak Akkul, Müge Boz, Hazer Amani gibi ünlü isimlerle çeşitli dijital projelerde yer aldı.

KURDUĞU MARKALARLA SEKTÖRE DAMGA VURDU

Adana Lezzet Festivali, Ege Gastronomi Zirvesi, Alaçatı Ot Festivali, Mersin Narenciye Festivali gibi çok sayıta etkinlik ve organizasyonda konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer alan Kutlu Özemrak, 2017 yılında Türkiye’nin en iyi burger restoranları arasında gösterilen Burger Republic markasını yarattı. 2018’de Five Star Sandwich ve Rocc Coffee markalarını kuran Özemrak, 17 şubeye çıkardığı gıda girişimlerini 2023 yılında yatırımcı bir gruba sattı. Aynı zamanda kurduğu şirketle gayrimenkul ve inşaat alanında da girişimci-yatırımcı olarak da faaliyet gösteren Kutlu Özemrak, dijital içerik üreticisi olarak da adından sıkça söz ettiriyor. Onu çeşitli sosyal medya projelerinde görmek mümkün. Sahibi olduğu dijital sosyal medya ajansı ile bir çok firmaya danışmanlıkta veriyor. Kutlu Özemrak’ın sosyal medyada da rafine bir takipçi kitlesi var.